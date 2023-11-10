Агент Дасы – о ракетном обстреле: «Не надо драматизировать, у нас «железный купол»

Агент капитана сборной Израиля и защитника московского «Динамо» Эли Дасы Бояз Горен прокомментировал случай, произошедший по дороге национальной израильской команды в аэропорт.

Напомним, ранее в пресс-службе израильской сборной сообщили, что игрокам команды Израиля пришлось покинуть автобус по дороге в Международный аэропорт Бен Гурион и прятаться у дороги. В числе игроков израильской сборной был и Даса. Команда ехала в аэропорт, чтобы улететь в Швейцарию на отборочный матч чемпионата Европы.

«С Эли все в порядке. Ничего страшного не случилось. У нас «железный купол» [система противовоздушной обороны], и мы в полной безопасности. Не надо драматизировать, - говорит агент Sport24.

Сборная Израиля сыграет отложенный матч отбора на Евро-2024 против сборной Косова 12 ноября – в грядущее воскресенье.