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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Футболистам сборной Израиля пришлось прятаться на обочине из-за воздушной тревоги

10 Ноября 2023 • 18:50 Комментировать

Сборной Израиля в ноябре предстоит провести сразу четыре оставшихся матча в отборе на Евро-2024. Первый из них – против сборной Косова – команда проведёт уже в ближайшее воскресенье – 12 ноября. По дороге в аэропорт автобусу с футболистами израильской сборной пришлось сделать вынужденную остановку из-за сигнала воздушной тревоги. Игроки вышли из автобуса и спрятались около обочины. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Израиля.

Стоит сказать, что за сборную Израиля выступает защитник Эли Даса, который на клубном уровне представляет московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Израиля Эли Даса
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