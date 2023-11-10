​Футболистам сборной Израиля пришлось прятаться на обочине из-за воздушной тревоги

Сборной Израиля в ноябре предстоит провести сразу четыре оставшихся матча в отборе на Евро-2024. Первый из них – против сборной Косова – команда проведёт уже в ближайшее воскресенье – 12 ноября. По дороге в аэропорт автобусу с футболистами израильской сборной пришлось сделать вынужденную остановку из-за сигнала воздушной тревоги. Игроки вышли из автобуса и спрятались около обочины. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Израиля.

Стоит сказать, что за сборную Израиля выступает защитник Эли Даса, который на клубном уровне представляет московское «Динамо».