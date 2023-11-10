​Роналду вызвали в сборную Португалии

В пятницу был обнародован список футболистов, которые получили вызов в сборную Португалии на ноябрьский сбор. Стоит сказать, что вызов получил и звёздный нападающий Криштиану Роналду, на клубном уровне представляющий «Аль-Наср».

В ноябре сборная Португалии проведёт матча в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024 – против Лихтенштейна (16 числа, на выезде) и Исландии (19 числа, дома). При этом «европейские бразильцы» уже обеспечили себе путёвку на континентальный футбольный форум.

Всего за сборную Португалии Криштиану Роналду провёл 203 матча, в которых забил 127 голов. Это рекорд на уровне сборных.