Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Роналду вызвали в сборную Португалии

10 Ноября 2023 • 16:28 Комментировать
Лихтенштейн
...
Португалия
16.11 22:45

В пятницу был обнародован список футболистов, которые получили вызов в сборную Португалии на ноябрьский сбор. Стоит сказать, что вызов получил и звёздный нападающий Криштиану Роналду, на клубном уровне представляющий «Аль-Наср».

В ноябре сборная Португалии проведёт матча в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024 – против Лихтенштейна (16 числа, на выезде) и Исландии (19 числа, дома). При этом «европейские бразильцы» уже обеспечили себе путёвку на континентальный футбольный форум.

Всего за сборную Португалии Криштиану Роналду провёл 203 матча, в которых забил 127 голов. Это рекорд на уровне сборных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

18 Октября
16:49
Goal назвал фаворитов Евро-2024 — Португалия в топ-3 1
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИХТЕНШТЕЙН ПОРТУГАЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
16:28 · Чемпионат Европы 2024
​Роналду вызвали в сборную Португалии
15:59 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн: Я с нетерпением жду игр сборной Германии
12:18 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон не сыграет за сборную Англии
04:46 · Германия. Бундеслига
​Нойер: «Хочу вернуться в сборную, говорил с Нагельсманном»
04:39 · Чемпионат Европы 2024
​Заир-Эмери может стать самым юным дебютантом французской сборной с 1914 года
09 Ноября
20:45 · Россия. Премьер-лига
Капитана «Сочи» вызвали на важнейшие матчи сборной Словении
20:09 · Россия. Премьер-лига
Шесть игроков «Рубина» вызваны в свои национальные сборные
17:09 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Англии огласила состав на ноябрьские матчи Евро-2024 официально
16:28 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе, Гризманн и молодой Заир-Эмери — в составе сборной Франции на ноябрьские матчи Евро-2024 официально
08 Ноября
18:55 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Оренбурга» вызваны в сборную Боснии и Герцеговины
11:53 · Чемпионат Европы 2024
Гранат: «Отсутствие игроков «Динамо» в сборной России - странное решение»
11:27 · Чемпионат Европы 2024
Куман оценил шансы Гравенберха вернуться в сборную Нидерландов
07 Ноября
20:23 · Россия. Премьер-лига
Севикяна вызвали в сборную Армении – команду ждут игры с Уэльсом и Хорватией
05 Ноября
16:32 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско — о Куртуа: «Для меня он лучший вратарь в мире»
16:26 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско: Я писал Куртуа, но он мне не ответил
Все новости