Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Нагельсманн: Я с нетерпением жду игр сборной Германии

10 Ноября 2023 • 15:59 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

«Я с нетерпением жду этих игр. На стадионе в Берлине будет много турецких болельщиков, а против Австрии — это будет дерби, очень престижная игра. В Вене будет необыкновенная атмосфера», — приводит слова Нагельсманна DFB.

Первая товарищеская игра Германии с Турцией состоится 18 ноября, а второй поединок с Австрией пройдет 21 ноября.

Напомним, немецкий коллектив не участвует в официальных матчах, так как в следующем году Германия примет чемпионат Европы. По регламенту, принимающая турнир сторона не проходит отборочный раунд, а автоматически становится участником соревнования.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Австрии Сборная Турции Юлиан Нагельсманн ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
15:59 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн: Я с нетерпением жду игр сборной Германии
12:18 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон не сыграет за сборную Англии
04:46 · Германия. Бундеслига
​Нойер: «Хочу вернуться в сборную, говорил с Нагельсманном»
04:39 · Чемпионат Европы 2024
​Заир-Эмери может стать самым юным дебютантом французской сборной с 1914 года
09 Ноября
20:45 · Россия. Премьер-лига
Капитана «Сочи» вызвали на важнейшие матчи сборной Словении
20:09 · Россия. Премьер-лига
Шесть игроков «Рубина» вызваны в свои национальные сборные
17:09 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Англии огласила состав на ноябрьские матчи Евро-2024 официально
16:28 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе, Гризманн и молодой Заир-Эмери — в составе сборной Франции на ноябрьские матчи Евро-2024 официально
08 Ноября
18:55 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Оренбурга» вызваны в сборную Боснии и Герцеговины
11:53 · Чемпионат Европы 2024
Гранат: «Отсутствие игроков «Динамо» в сборной России - странное решение»
11:27 · Чемпионат Европы 2024
Куман оценил шансы Гравенберха вернуться в сборную Нидерландов
07 Ноября
20:23 · Россия. Премьер-лига
Севикяна вызвали в сборную Армении – команду ждут игры с Уэльсом и Хорватией
05 Ноября
16:32 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско — о Куртуа: «Для меня он лучший вратарь в мире»
16:26 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско: Я писал Куртуа, но он мне не ответил
03 Ноября
23:38 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Барселоны» может дебютировать в сборной Испании в ноябре
Все новости