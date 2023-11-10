Нагельсманн: Я с нетерпением жду игр сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

«Я с нетерпением жду этих игр. На стадионе в Берлине будет много турецких болельщиков, а против Австрии — это будет дерби, очень престижная игра. В Вене будет необыкновенная атмосфера», — приводит слова Нагельсманна DFB.

Первая товарищеская игра Германии с Турцией состоится 18 ноября, а второй поединок с Австрией пройдет 21 ноября.

Напомним, немецкий коллектив не участвует в официальных матчах, так как в следующем году Германия примет чемпионат Европы. По регламенту, принимающая турнир сторона не проходит отборочный раунд, а автоматически становится участником соревнования.