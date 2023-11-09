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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Англии огласила состав на ноябрьские матчи Евро-2024 официально

09 Ноября 2023 • 17:09 Комментировать
Англия
...
Мальта
17.11 22:45

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом огласил состав на последние матчи отборочного этапа Евро-2024.

Вратари: Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд, Аарон Рэмсдейл.

Защитники: Леви Колвилл, Льюис Данк, Марк Геи, Гарри Магуайр, Фикайо Томори, Киран Триппьер, Кайл Уокер. Трент Александр-Арнольд.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Конор Галлахер, Джордан Хендерсон, Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Фил Фоден, Джеймс Мэддисон

Нападающие: Джаррод Боуэн, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Олли Уоткинс, Каллум Уилсон.

В рамках ноябрьского сбора решившие задачу с выходом на турнир «три льва» встретятся со сборными Мальты и Северной Македонии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии евро-2024

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