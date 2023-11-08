Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Гранат: «Отсутствие игроков «Динамо» в сборной России - странное решение»

08 Ноября 2023 • 11:53 Комментировать

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о составе сборной России на ноябрьский сбор. Он удивился, что в национальную команду не вызвали представителей «бело-голубых».

«Не знаю, почему ни одного игрока «Динамо» не вызвали в сборную. В первую очередь это выбор тренера. Но это странное решение для меня. Тот же Тюкавин точно заслужил вызов в сборную», - передает слова Владимира «Чемпионат».

В ноябре у сборной России запланирован товарищеский поединок против Кубы. Встреча состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября, начало запланировано в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Владимир Гранат ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
11:53 · Чемпионат Европы 2024
Гранат: «Отсутствие игроков «Динамо» в сборной России - странное решение»
11:27 · Чемпионат Европы 2024
Куман оценил шансы Гравенберха вернуться в сборную Нидерландов
07 Ноября
20:23 · Россия. Премьер-лига
Севикяна вызвали в сборную Армении – команду ждут игры с Уэльсом и Хорватией
05 Ноября
16:32 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско — о Куртуа: «Для меня он лучший вратарь в мире»
16:26 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско: Я писал Куртуа, но он мне не ответил
03 Ноября
23:38 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Барселоны» может дебютировать в сборной Испании в ноябре
21:51 · Чемпионат Европы 2024
Верратти: «Спаллетти знает мой номер»
02 Ноября
14:58 · Чемпионат Европы 2024
Адиев ответил, когда состоится дебют Зуева за сборную Казахстана
12:22 · Чемпионат Европы 2024
Грэм Поттер может возглавить сборную Швеции
01 Ноября
23:40 · Испания. Ла Лига
Билич – о Модриче: «Хорвату гораздо труднее стать известным футболистом, чем англичанину»
15:18 · Чемпионат Европы 2024
Адиев: «По получению гражданства Казахстана все разговоры отложены»
31 Октября
17:36 · Чемпионат Европы 2024
Эракович оказался в расширенном списке сборной Сербии
12:06 · США. МЛС
Дешам: «Сложно сказать, что Месси лучше Роналду или Мбаппе» 3
30 Октября
20:17 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Хорватии объявила состав на ноябрьские матчи отбора Евро-2024
19:14 · Чемпионат Европы 2024
Камоцци: Сборная России вышла бы на Евро-2024
Все новости