Гранат: «Отсутствие игроков «Динамо» в сборной России - странное решение»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о составе сборной России на ноябрьский сбор. Он удивился, что в национальную команду не вызвали представителей «бело-голубых».

«Не знаю, почему ни одного игрока «Динамо» не вызвали в сборную. В первую очередь это выбор тренера. Но это странное решение для меня. Тот же Тюкавин точно заслужил вызов в сборную», - передает слова Владимира «Чемпионат».

В ноябре у сборной России запланирован товарищеский поединок против Кубы. Встреча состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября, начало запланировано в 19:30 по московскому времени.