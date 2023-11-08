Куман оценил шансы Гравенберха вернуться в сборную Нидерландов

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о шансах полузащитника «Ливерпуля» Райана Гравенберха получить вызов в национальную команду.

«Райан не попал в заявку на матчи в ноябре. Но если он продолжит прогрессировать, то вернется в состав сборной. Если Гравенберх будет регулярно выступать за свой клуб, то ему точно найдется место в команде», - передает слова специалиста The Athletic.

Гравенберх минувшим летом перешел в «Ливерпуль» из мюнхенской «Баварии». В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 21-летний полузащитник сыграл семь поединков, в которых не отметился результативными действиями.