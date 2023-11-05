Тедеско — о Куртуа: «Для меня он лучший вратарь в мире»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско признался, что считает бельгийского вратаря «Реала» Тибо Куртуа лучшим в мире на своей позиции.

Напомним, в июне Куртуа покинул расположение сборной из-за обиды на Тедеско, который не дал ему капитанскую повязку на матч с Австрией.

«Не имеет значения, кто совершил ошибку. Всегда есть способ найти решение. Для меня он лучший вратарь в мире. Но у нас также есть другие хорошие вратари», — цитирует Тедеско Standard.

На счету Куртуа 102 матча за национальную команду, в которых он пропустил 79 мячей и 51 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Тедеско: Я писал Куртуа, но он мне не ответил