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Тедеско — о Куртуа: «Для меня он лучший вратарь в мире»

05 Ноября 2023 • 16:32 Комментировать

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско признался, что считает бельгийского вратаря «Реала» Тибо Куртуа лучшим в мире на своей позиции.

Напомним, в июне Куртуа покинул расположение сборной из-за обиды на Тедеско, который не дал ему капитанскую повязку на матч с Австрией.

«Не имеет значения, кто совершил ошибку. Всегда есть способ найти решение. Для меня он лучший вратарь в мире. Но у нас также есть другие хорошие вратари», — цитирует Тедеско Standard.

На счету Куртуа 102 матча за национальную команду, в которых он пропустил 79 мячей и 51 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Тедеско: Я писал Куртуа, но он мне не ответил

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бельгии Тибо Куртуа Доменико Тедеско ещё теги
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