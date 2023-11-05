Тедеско: Я писал Куртуа, но он мне не ответил

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о ситуации с голкипером «Реала» Тибо Куртуа.

Напомним, в июне вратарь отказался играть за национальную команду и самовольно покинул расположение сборной. Сообщалось, что Куртуа остался недоволен решением Тедеско, который не дал ему капитанскую повязку.

«Я открыл дверь Тибо и предложил ему встретиться в месте по его выбору. Однако на следующий день он получил травму. После этого я отправил ему сообщение с пожеланиями скорейшего выздоровления, но он не ответил. Это был последний раз, когда мы общались», — приводит слова Тедеско Standard.

Напомним, в августе голкипер мадридского «Реала» порвал крестообразную связку и выбыл на длительный срок.