Верратти: «Спаллетти знает мой номер»

Полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти заявил, что хотел бы выступать за сборную Италии.

30-летний игрок покинул Европу в сентябре, переехав в Катар после 11 лет выступлений за «Пари Сен-Жермен». Стоимость трансфера составила 45 млн евро.

«Я знаю, что мне будет трудно попасть в сборную Италии, если учесть, что я играю в Катаре, но я учитывал этот фактор, соглашаясь на переход. Впрочем, у Спаллетти есть мой номер телефона, и он всегда может позвонить мне, если я буду нужен сборной», – цитирует Football Italia хавбека.

В активе Марко Верратти три забитых мяча в 55 матчах за национальную итальянскую команду.