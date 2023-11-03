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Верратти: «Спаллетти знает мой номер»

03 Ноября 2023 • 21:51 Комментировать
Италия
...
Северная Македония
17.11 22:45

Полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти заявил, что хотел бы выступать за сборную Италии.

30-летний игрок покинул Европу в сентябре, переехав в Катар после 11 лет выступлений за «Пари Сен-Жермен». Стоимость трансфера составила 45 млн евро.

«Я знаю, что мне будет трудно попасть в сборную Италии, если учесть, что я играю в Катаре, но я учитывал этот фактор, соглашаясь на переход. Впрочем, у Спаллетти есть мой номер телефона, и он всегда может позвонить мне, если я буду нужен сборной», – цитирует Football Italia хавбека.

В активе Марко Верратти три забитых мяча в 55 матчах за национальную итальянскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Марко Верратти Аль-Араби Доха ещё теги

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