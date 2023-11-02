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Адиев ответил, когда состоится дебют Зуева за сборную Казахстана

02 Ноября 2023 • 14:58 Комментировать
Казахстан
...
Сан-Марино
17.11 18:00

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о дебюте нападающего Александра Зуева.

«Когда состоится дебют Зуева? Когда посчитаем нужным. Поговорим с Сашей и примем решение. В предыдущих играх он мог дебютировать, но я решил сделать замены тактического плана — вышло удачно», — приводит слова Адиева Sport24.

Напомним, в сентябре этого года Зуев перебрался в сербский клуб «ИТМ Белград», а ранее 27-летний футболист получил казахстанское гражданство.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 17 ноября, соперником станет Сан-Марино. Игра отборочного раунда чемпионата Европы должна будет стартовать в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев Александр Зуев ещё теги

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