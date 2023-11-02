Грэм Поттер может возглавить сборную Швеции

Секретарь шведской федерации футбола Андреа Моллерберг рассказал, что Грэм Поттер может возглавить местную сборную.

«Поттер входит в этот список имён, который мне прислали. Вероятно, нужно обладать энтузиазмом, чтобы стать тренером национальной сборной, особенно учитывая, что эта работа отличается от клубного футбола», - приводит слова функционера Daily Mail.

Напомним, что ранее Грэм Поттер семь лет возглавлял местный «Эстерсунд». В Англии специалист известен по работе с «Суонси», «Брайтоном» и «Челси». 48-летний тренер был уволен из стана «синих» в апреле текущего года.