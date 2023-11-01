Адиев: «По получению гражданства Казахстана все разговоры отложены»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что получение им казахстанского гражданства зависит от выступления национальной команды в отборочном этапе к чемпионату Европы 2024 года.

«По получению гражданства Казахстана все разговоры отложены. Нельзя забывать, что весной предстоят отборочные игры через Лигу наций. А дальше могут быть разные сценарии: продолжу, уволюсь или буду совмещать посты», — приводит слова Адиева Sport24.

Напомним, Адиев возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года, ранее он работал в «Ахмате» и «Анжи». За два тура до конца оброчного этапа Казахстан занимает третье место в своей группе. От первой строчки команда Адиева отстаёт на четыре очка.