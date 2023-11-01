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Адиев: «По получению гражданства Казахстана все разговоры отложены»

01 Ноября 2023 • 15:18 Комментировать
Казахстан
...
Сан-Марино
17.11 18:00

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что получение им казахстанского гражданства зависит от выступления национальной команды в отборочном этапе к чемпионату Европы 2024 года.

«По получению гражданства Казахстана все разговоры отложены. Нельзя забывать, что весной предстоят отборочные игры через Лигу наций. А дальше могут быть разные сценарии: продолжу, уволюсь или буду совмещать посты», — приводит слова Адиева Sport24.

Напомним, Адиев возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года, ранее он работал в «Ахмате» и «Анжи». За два тура до конца оброчного этапа Казахстан занимает третье место в своей группе. От первой строчки команда Адиева отстаёт на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев

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