Эракович оказался в расширенном списке сборной Сербии

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович вошёл в расширенный состав сборной Сербии на предстоящие матчи. Об этом вещает официальный телеграм-канал санкт-петербургского коллектива.

15 ноября сборная Сербии встретится с Бельгией в рамках контрольного поединка, а 19-го числа сербы сыграют с Болгарией в отборочном турнире чемпионата Европы – 2024.

На счету 22-летнего футболиста шесть матчей за национальную команду и один забитый мяч.

После семи игр сборная Сербии занимает вторую строчку в турнирной таблице группы G, имея в своем активе 13 очков. Лидером квартета является Венгрия, которая опережает сербов на один зачетный балл.