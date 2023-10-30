Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Хорватии объявила состав на ноябрьские матчи отбора Евро-2024

30 Октября 2023 • 20:17 Комментировать
Латвия
...
Хорватия
18.11 20:00

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе со Златко Даличем объявил состав на ноябрьские матчи отбора Евро-2024 против Латвии и Армении.

Вратари: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Недилько Лабрович.

Защитники: Домогой Вида, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Шутало, Йосип Штанишич, Мартин Ерлич, Марин Понграчич.

Полузащитники: Лука Модрич, Марцело Брозович, Матео Ковачич, Никола Моро, Марио Пашалич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Лука Сучич.

Нападающие: Бруно Петкович, Анте Будимир, Андрей Крамарич, Марко Пьяца.

Отметим, что предстоящий сбор станет решающим для призёров последних двух чемпионатов мира. За два тура до конца отбора на Евро-2024 «клетчатые» находятся на третьем месте в группе, отставая от Турции и Уэльса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии евро-2024

Новости по матчу

Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАТВИЯ ХОРВАТИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Октября
20:17 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Хорватии объявила состав на ноябрьские матчи отбора Евро-2024
19:14 · Чемпионат Европы 2024
Камоцци: Сборная России вышла бы на Евро-2024
28 Октября
15:52 · Франция. Лига 1
​Дешам намеревается пригласить Заира-Эмери в сборную Франции
27 Октября
20:11 · Чемпионат Европы 2024
Григорян уверен, что в ближайшее время сборная Армении попадёт на крупный турнир
17:38 · Чемпионат Европы 2024
Борис Игнатьев оценил желание РФС провести чемпионат Европы в 2036 или 2040 году
26 Октября
17:46 · Россия. Премьер-лига
​Россия готова подать заявки на проведение Евро-2036 и Евро-2040 1
25 Октября
17:38 · Чемпионат Европы 2024
​У Алипа спросили о шансах Казахстана выйти чемпионат Европы
15:46 · Чемпионат Европы 2024
​Алип: Раньше сборную Казахстана никто не признавал
24 Октября
21:24 · Германия. Бундеслига
Кейн забил в третьем матче за семь дней
23 Октября
23:22 · Чемпионат Европы 2024
Известны даты перенесённых матчей сборной Израиля в отборе на Евро-2024
22 Октября
01:18 · Италия. Серия А
​Балотелли упрашивает Спаллетти пригласить его в сборную Италии
21 Октября
17:31 · Чемпионат Европы 2024
​Игрок сборной Литвы призвал фанатов продолжать оскорблять Путина 1
16:44 · Чемпионат Европы 2024
​Капелло высказался о сборной Италии
00:29 · Чемпионат Европы 2024
​Чеферин надеется, что итальянцы попадут на чемпионат Европы
20 Октября
18:42 · Италия. Серия А
Балотелли: «Манчини всегда желал мне добра»
Все новости