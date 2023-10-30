Сборная Хорватии объявила состав на ноябрьские матчи отбора Евро-2024

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе со Златко Даличем объявил состав на ноябрьские матчи отбора Евро-2024 против Латвии и Армении.

Вратари: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Недилько Лабрович.

Защитники: Домогой Вида, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Шутало, Йосип Штанишич, Мартин Ерлич, Марин Понграчич.

Полузащитники: Лука Модрич, Марцело Брозович, Матео Ковачич, Никола Моро, Марио Пашалич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Лука Сучич.

Нападающие: Бруно Петкович, Анте Будимир, Андрей Крамарич, Марко Пьяца.

Отметим, что предстоящий сбор станет решающим для призёров последних двух чемпионатов мира. За два тура до конца отбора на Евро-2024 «клетчатые» находятся на третьем месте в группе, отставая от Турции и Уэльса.