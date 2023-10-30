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Камоцци: Сборная России вышла бы на Евро-2024

30 Октября 2023 • 19:14 Комментировать

Бывший помощник президента московского «Спартака» Франко Камоцци оценил шансы сборной России попасть на Евро-2024 в случае допуска.

«Если бы не отстранение со стороны УЕФА, сборная России отобралась бы Евро-2024. Сейчас в национальной команде хороший баланс между игроками с большим опытом, в том числе европейским, и молодыми талантами», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

Итальянец отметил, что Россия имела бы хорошие шансы в отборе, и ему было бы интересно увидеть подопечных Валерия Карпина в Германии.

Напомним, что российская сборная пропустит второй подряд международный турнир после отстранения от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Евро-2024 пройдёт в Германии.

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