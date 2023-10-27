Григорян уверен, что в ближайшее время сборная Армении попадёт на крупный турнир

Известный тренер Александр Григорян высказался о шансах сборной Армении попасть на большие турниры.

«У меня есть уверенность, если не этот отбор, то следующий точно завершится успехом для сборной Армении. Видно, что у ребят совершенно другой менталитет. В сборную едут, как на праздник, а я давно такого не видел», — приводит слова Григоряна Metaratings.

На данный момент сборная Армении занимает предпоследнее место в турнирной таблице отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 в группе D, набрав семь очков в шести играх. Выше армянской команды располагаются сборные Хорватии (10), Уэльса (10) и Турции (16).