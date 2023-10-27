Борис Игнатьев оценил желание РФС провести чемпионат Европы в 2036 или 2040 году

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении РФС подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году.

«Подача данного предложения будет свидетельствовать о том, что российский футбол всё ещё жив. Мы ни от чего не отказываемся и видим себя в числе сильных и крупных федераций этого вида спорта», — приводит слова Игнатьева RT.

Специалист отметил, что ему нравится активная позиция Российского футбольного союза, и это решение показывает желание отечественного футбола не замыкаться в себе.

Напомним, что ранее о желании провести Евро-2036 и Евро-2040 сообщил Максим Митрофанов. Чемпионат Европы - 2028 примет Великобритания и Ирландия, следующий турнир пройдёт в Италии и Турции.