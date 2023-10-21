​Игрок сборной Литвы призвал фанатов продолжать оскорблять Путина

Федерация футбола Литвы получила от УЕФА штраф в размере 10 тысяч евро за поведение фанатов национальной команды. Во время недавнего отборочного матча против Сербии болельщики литовской национальной команды скандировали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

В то же время футболист сборной Литвы Юстас Ласицкас через соцсети призвал фанатов продолжать скандировать оскорбления в адрес Путина в будущем. Игрок сказал, что команда будет готова сама оплачивать штрафы от УЕФА.

Сборная Литвы в семи матчах отбора на Евро-2024 набрала шесть очков.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.