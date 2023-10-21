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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Игрок сборной Литвы призвал фанатов продолжать оскорблять Путина

21 Октября 2023 • 17:31 Комментировать

Федерация футбола Литвы получила от УЕФА штраф в размере 10 тысяч евро за поведение фанатов национальной команды. Во время недавнего отборочного матча против Сербии болельщики литовской национальной команды скандировали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

В то же время футболист сборной Литвы Юстас Ласицкас через соцсети призвал фанатов продолжать скандировать оскорбления в адрес Путина в будущем. Игрок сказал, что команда будет готова сама оплачивать штрафы от УЕФА.

Сборная Литвы в семи матчах отбора на Евро-2024 набрала шесть очков.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Путин Сборная Литвы Юстас Ласицкас
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