​Капелло высказался о сборной Италии

Известный тренер Фабио Капелло сказал несколько слов о сборной Италии. Напомним, что в октябре «скуадра адзурра» обыграла Мальту (4:0) и проиграла Англии (1:3). Сейчас итальянцы занимают третье место в отборочной группе, отставая от Украины на три очка. При этом сборная Италии провела на игру меньше.

«Я уверен, что сборная Италия выйдет на Евро, потому что увидел прекрасную команду. Если мне нужно что-то сказать, то я считаю, что Спаллетти нужно немного поработать над обороной, ведь там чего-то не хватает. Но мне понравилась сборная Италии – команда меня приятно удивила», - сказал Капелло Tuttosport.