​Чеферин надеется, что итальянцы попадут на чемпионат Европы

Участие сборной Италии в финальной части чемпионата Европы под вопросом, это, судя по всему, решится в последнем матче отборочного турнира против сборной Украины. Итальянцы пропустили два чемпионата мира кряду, и руководитель УЕФА Александр Чеферин не сомневается в том, что еще одна неудача станет настоящей катастрофой.

- Италия слишком важна для таких турниров, она обязана там быть. Надеюсь, она обыграет Украину, - цитирует слова Чеферина La Presse.

Матч между сборными Италии и Украины состоится двадцатого ноября, но перед этим итальянцам надо еще успешно сыграть с... Северной Македонией. И это, как показала недавняя история, еще вилами по воде писано.