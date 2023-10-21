Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Чеферин надеется, что итальянцы попадут на чемпионат Европы

21 Октября 2023 • 00:29 Комментировать
Украина
...
Италия
20.11 22:45

Участие сборной Италии в финальной части чемпионата Европы под вопросом, это, судя по всему, решится в последнем матче отборочного турнира против сборной Украины. Итальянцы пропустили два чемпионата мира кряду, и руководитель УЕФА Александр Чеферин не сомневается в том, что еще одна неудача станет настоящей катастрофой.

- Италия слишком важна для таких турниров, она обязана там быть. Надеюсь, она обыграет Украину, - цитирует слова Чеферина La Presse.

Матч между сборными Италии и Украины состоится двадцатого ноября, но перед этим итальянцам надо еще успешно сыграть с... Северной Македонией. И это, как показала недавняя история, еще вилами по воде писано.


Чеферину грозит попадание на «Миротворец» за такое «анти-украинское пожелание»?
Да Нет
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Александер Чеферин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УКРАИНА ИТАЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Октября
00:29 · Чемпионат Европы 2024
​Чеферин надеется, что итальянцы попадут на чемпионат Европы
20 Октября
18:42 · Италия. Серия А
Балотелли: «Манчини всегда желал мне добра»
18:27 · Италия. Серия А
​Балотелли признался, что не смотрит матчи сборной Италии
13:36 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес рассказал, что его поразило в Роналду
19 Октября
18:56 · Чемпионат Европы 2024
Дешам похвалил Мбаппе за отличную игру в сборной
17:18 · Чемпионат Европы 2024
Адиев оценил шансы сборной Казахстана попасть на чемпионат Европы – 2024
16:51 · Чемпионат Европы 2024
​Адиев рассказал, что помогло сборной Казахстана обыграть Финляндию
16:19 · Чемпионат Европы 2024
Ремсдейл переживает за место в сборной Англии
15:51 · Чемпионат Европы 2024
​Матч Бельгия – Швеция не доиграют – результат первого тайма признан итоговым официально
14:29 · Англия. Премьер-лига
​Названы ещё два тренера, которые могут заменить Саутгейта в сборной Англии 1
14:19 · Англия. Премьер-лига
​Хау не перейдёт в сборную Англии
08:21 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн верит в успех сборной Германии
01:46 · Чемпионат Европы 2024
​Кьяер поддержал претензии Хёйлунна
01:39 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн поведал, как отреагировал Нойер на лишение капитанской повязки
01:04 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Сан-Марино ответил на претензии Хёйлунна
Все новости