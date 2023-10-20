Мартинес рассказал, что его поразило в Роналду

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о нападающем национальной команды Криштиану Роналду.

«Встретив Роналду, я увидел человека, который готов на все ради сборной. Он очень предан национальной команде. Я был поражен скромностью Криштиану и желанию помогать команде. Это стало отправной точкой», - передает слова специалиста Cadena Ser.

В составе сборной Португалии 38-летний бомбардир провел 203 поединка и забил 127 голов.

В настоящий момент Криштиану является футболистом саудовского клуба «Аль-Наср». Контракт португальца рассчитан до лета 2025 года.