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Дешам похвалил Мбаппе за отличную игру в сборной

19 Октября 2023 • 18:56 Комментировать
Нидерланды
1:2
Франция

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре нападающего команды Килиана Мбаппе в минувших матчах.

Ранее французская сборная одержала победу над Нидерландами (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024, а также одолела шотландцев в контрольной игре – 2:1. Отметим, что в двух поединках Мбаппе забил три мяча и сделал один ассист.

«Килиан действовал как настоящий капитан. Он отдал много сил на поле, помогал нам в обороне. Я даю ему ту свободу, которая ему нужна. Он блистал в минувших матчах, как и вся наша команда», — приводит слова Дешама beIN Sports.

Следующий матч сборная Франции проведет 18 ноября против Гибралтара.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Дидье Дешам Килиан Мбаппе
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