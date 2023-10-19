Адиев оценил шансы сборной Казахстана попасть на чемпионат Европы – 2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о шансах команды на попадание на чемпионат Европы – 2024, который пройдёт в Германии.

«Нам надо серьезно отнестись к Сан-Марино, победить и уже поехать на свой лобовой поединок против словенцев. А там уже посмотрим, кто больше достоин сыграть на чемпионате Европы», — приводит слова Адиева «Спорт-Экспресс».

Специалист признался, что не любит давать прогнозы, отметив, что сборной Казахстана нужно просто качественно выполнить свою работу.

После восьми туров Казахстан занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав 15 очков.

Встреча подопечных Адиева с Сан-Марино пройдет 17 ноября, начало — в 18:00 по московскому времени.