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​Адиев рассказал, что помогло сборной Казахстана обыграть Финляндию

19 Октября 2023 • 16:51 Комментировать

Во вторник сборная Казахстана обыграла на выезде Финляндию со счётом 2:1 и осталась в гонке за билет на чемпионат Европы. Главный тренер казахстанской команды Магомед Адиев дал комментарий об этом матче.

«Финны начали встречу очень активно. Мы не могли выйти из-под их прессинга. Но в то же время я чётко понимал, что в таком темпе хозяева не смогут двигаться все 90 минут. Ждал, что уже к концу первого тайма финны подустанут. Так и произошло», - цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

Адиев отметил, что после того, как игроки сборной Финляндии подсели, у сборной Казахстана появилось больше подходов к чужим воротам.

За два тура до финала отбора на Евро-2024 сборная Казахстана занимает третье место в своей группе. Выше идут Дания и Словения, которые имеют на четыре очка больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Финляндии Сборная Казахстана Магомед Адиев
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