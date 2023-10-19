Ремсдейл переживает за место в сборной Англии

Вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Англии Аарон Ремсдейл переживает за своё место в составе национальной команды.

По информации Daily Mail, игрок признает, что опасается за своё место в команде Гарета Саутгейта после того, как нарушил молчание о своих «страданиях», которые он пережил с тех пор, как потерял позицию первого номера «Арсенала».

В нынешнем сезоне Ремсдейл провёл шесть матчей в составе «канониров» в рамках всех турниров. На его счету четыре игры в футболке национальной команды.