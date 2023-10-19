В начале недели матч национальных сборных Бельгии и Швеции в отборе на чемпионат Европы был приостановлен после первого тайма. Дело в том, что недалеко от стадиона состоялся теракт – два фаната шведской национальной команды были застрелены.

На перерыв футболисты Бельгии и Швеции уходили при счёте 1:1. Этот счёт будет признан итоговым, о чём рассказывает пресс-служба УЕФА. Доигрывать встречу команды не будут.

Стоит сказать, что матч сборных Бельгии и Швеции серьёзной турнирной нагрузки в себе не нёс. Бельгийцы уже обеспечили себе место на чемпионате Европы, а шведы шансы выйти из отборочной группы потеряли.