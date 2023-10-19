Кто выиграет Евро-2024

До старта чемпионата Европы осталось менее восьми месяцев, и уже стали известны имена многих участников турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прикидывает, кто выглядит фаворитом континентального первенства.

Франция

Главным фаворитом, по мнению букмекеров, считается сборная Франции. Год назад подопечные Дидье Дешама едва не выиграли второй чемпионат мира подряд, и слабее с тех пор точно не стали. Наставник после провала на Евро-2020 сумел вернуть команду к былым кондициям и нашёл идеальную роль для Килиана Мбаппе. Французы досрочно пробились на Евро-2024, выиграв все шесть матчей в группе, в том числе уверенно разобравшись с Нидерландами с общим счётом 6:1.

Французы, имеющие отличное поколение и очень глубокий состав, действительно кажутся основным претендентом на победу. Главное – избежать потери Мбаппе из-за травмы. Кажется, любого другого игрока Дешам способен заменить без потери качества.

Англия

Второй в списке претендентов идёт Англия. Гарет Саутгейт ставит не слишком яркий, но очень прагматичный футбол, который даёт результат. На чемпионате мира в Катаре британцев остановила только Франция, до этого был финал Евро. Не стоит сомневаться, что Англия продолжит играть так же прагматично и осторожно, что позволит без проблем обыгрывать соперников более низкого уровня. На предыдущих турнирах большой проблемой англичан было отсутствие игрока, который, как говорится, делал разницу. Безусловно, Кейн, Стерлинг, Сака давали результат. Однако никто из них не мог в одиночку перевернуть плохо складывающийся матч. Если Джуд Беллингем сохранит свою форму, которую сейчас демонстрирует в «Реале», то у англичан будет настоящий джокер. Местные медиа уже считают, что это именно этот игрок обладает потенциалом привести сборную к долгожданному успеху.

Испания и Португалия

Если Франция и Англия выглядят безусловными фаворитами, то дальше идёт группа команд, которые могут выстрелить, но предпосылок меньше. Пожалуй, две пиренейские сборные тут стоят чуть особняком. У Испании и Португалии хорошее поколение, а их наставники, кажется, нашли нужные сочетания. Подопечные Луиса де ла Фуэнте и Роберто Мартинеса тоже уверенно прошли отбор, но всё же пока есть сомнения в их силах. Причём главный вопрос – это отсутствие того самого игрока, который смог бы в одиночку решить исход матча. Однако в целом обе команды могут претендовать на победу, если сложатся обстоятельства.

Германия

Бундестим всегда принято относить к фаворитам, да и турнир пройдёт на земле команды. Однако это, пожалуй, два главных фактора, почему команда вообще фигурирует в списке. У немцев очень серьёзные проблемы, что привело к смене тренера. В целом у немцев есть и неплохой состав, и в умениях Юлиана Нагельсманна сомневаться не приходится. Однако тренер строит команду в ограниченный временной промежуток, что не может гарантировать успеха. При этом у немцев прямо сейчас действительно нет ярких звёзд. Пока что сложно представить, что Сане или Мусиала смогут привести Бундестим к победе, но крепкий состав и домашние трибуны всё же дают основания для осторожного оптимизма.

Италия

Будет странно обойти стороной действующего чемпиона Европы, но в шансы «Скуадры адзурры» на повторение успеха не верится совсем. Прежде всего , команда серьёзно рискует не отобраться на турнир, но даже в случае попадания шансы не выглядят высокими. Итальянцы пребывают в кризисе, переживают смену наставника. Вдобавок к этому в стане разразился ставочный скандал, который уже лишил сборную Николы Фаджоли, а может оставить и ещё без ряда исполнителей. Конечно, можно вспомнить 2006 год, когда на фоне всех проблем итальянцы, наоборот, собрались и выиграли чемпионат мира. Однако в повторение того сценария сейчас верится с трудом.

Роман Андреев