Нагельсманн верит в успех сборной Германии

Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об амбициях национальной команды.

«Сборная Германии должна использовать все фазы игры для того, чтобы продолжать прогрессировать. Я уверен, что мы добьемся успеха в будущем», - оставил сообщение специалист в социальных сетях.

Нагельсманн занял пост рулевого сборной Германии в конце прошлого месяца, сменив Ханса-Дитера Флика. В октябре «бундестим» сыграла два товарищеских поединка – против сборных США (3:1) и Мексики (2:2).

Напомним, что Германия примет чемпионата Европы в следующем году.