​Кьяер поддержал претензии Хёйлунна

Датский защитник Симон Кьяер поддержал претензии своего соотечественника Расмуса Хейлунна, который заявил, что игроки сборной Сан-Марино устроили настоящую охоту за ним, стремясь выбить из строя. Датчане смогли выиграть, но с большим трудом - 2:1. Кьяер заявил, что поведение игроков сборной Сан-Марино действительно было чрезмерно агрессивным.

- То, что я видел, тянуло на прямую красную карточку, потому что делалось очевидно намеренно. Он мог сломать Хейлунна. И я обратился к арбитру, предложив ему перевести то, что говорили в тот момент игроки сборной Сан-Марино. Играть становится опасно, - цитирует слова Кьяера итальянское новостное агентство ITASportPress.