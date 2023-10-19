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​Кьяер поддержал претензии Хёйлунна

19 Октября 2023 • 01:46 Комментировать
Сан-Марино
1:2
Дания

Датский защитник Симон Кьяер поддержал претензии своего соотечественника Расмуса Хейлунна, который заявил, что игроки сборной Сан-Марино устроили настоящую охоту за ним, стремясь выбить из строя. Датчане смогли выиграть, но с большим трудом - 2:1. Кьяер заявил, что поведение игроков сборной Сан-Марино действительно было чрезмерно агрессивным.

- То, что я видел, тянуло на прямую красную карточку, потому что делалось очевидно намеренно. Он мог сломать Хейлунна. И я обратился к арбитру, предложив ему перевести то, что говорили в тот момент игроки сборной Сан-Марино. Играть становится опасно, - цитирует слова Кьяера итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Симон Кьяер Сборная Дании Сборная Сан-Марино Расмус Хёйлунн
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