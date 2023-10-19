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Чемпионат Европы по футболу 2024

Игрок сборной Сан-Марино ответил на претензии Хёйлунна

19 Октября 2023 • 01:04 Комментировать
Сан-Марино
1:2
Дания

Защитник сборной Сан-Марино Роберто ди Майо высказался об инциденте с Расмусом Хёйлунном.

После матча отборочной стадии Евро-2024, в котором сборная Дании не без труда вырвала победу над Сан-Марино (2:1), форвард «Манчестер Юнайтед» обвинил соперников в чрезмерно грязной игре и намерении нанести травму.

«Они думали, что мы с радостью позволим Хёйлунну выиграть звание лучшего бомбардира отбора? Он моложе меня на 20 лет, и я понимаю, что для него обидно забить в наши ворота всего один гол. Но я могу лишь пожелать ему всего наилучшего. Если кто-то из моих товарищей по команде говорил о намерении нанести урон здоровью датчан, я приношу свои извинения от лица всей сборной. У нас совсем не такой менталитет», – цитирует Cronache di spogliatoio ди Майо.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании Сборная Сан-Марино Расмус Хёйлунн
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