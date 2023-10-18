Дюгарри: «Если сборная Франции не станет чемпионом Европы, то это будет полным провалом»

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о перспективах команды Дидье Дешама на чемпионате Европы в 2024 году.

«Если Франция играет в свой футбол, то у нее нет серьезных противников. Конечно, если мы лишимся Гризманна или Мбаппе, то могут возникнуть проблемы, но у команды огромный ресурс. Если сборная Франции не станет чемпионом Европы, то это будет полным провалом», — цитирует Дюгарри RMC Sport.

Последний раз сборная Франции выигрывала Евро в 2000 году, но в 2016-м команда играла в финале турнира, где уступила португальцам.

Напомним, на чемпионате Европы – 2020 подопечные Дешама выбыли из розыгрыша на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии.