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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дюгарри: «Если сборная Франции не станет чемпионом Европы, то это будет полным провалом»

18 Октября 2023 • 20:31 Комментировать
Греция
...
Франция
21.11 22:45

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о перспективах команды Дидье Дешама на чемпионате Европы в 2024 году.

«Если Франция играет в свой футбол, то у нее нет серьезных противников. Конечно, если мы лишимся Гризманна или Мбаппе, то могут возникнуть проблемы, но у команды огромный ресурс. Если сборная Франции не станет чемпионом Европы, то это будет полным провалом», — цитирует Дюгарри RMC Sport.

Последний раз сборная Франции выигрывала Евро в 2000 году, но в 2016-м команда играла в финале турнира, где уступила португальцам.

Напомним, на чемпионате Европы – 2020 подопечные Дешама выбыли из розыгрыша на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Сборная Франции Кристоф Дюгарри Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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