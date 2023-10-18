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Чемпионат Европы по футболу 2024

Goal назвал фаворитов Евро-2024 — Португалия в топ-3

18 Октября 2023 • 16:49 Комментировать
Лихтенштейн
...
Португалия
16.11 22:45

Финальный этап чемпионата Европы – 2024 состоится следующим летом в Германии.

Goal опубликовал на своих страницах таблицу фаворитов предстоящего крупного турнира национальных команд. По версии портала, больше всего шансов на победу у сборной Франции. У этой команды собрался отличный состав, который не имеет никаких недостатков. На второй позиции в рейтинге оказалась сборная Англии, а замыкающей в топ-3 стала сборная Португалии.

Далее в рейтинге расположились сборные Испании, Бельгии, Австрии, Германии, Шотландии, Турции и Венгрии.

Добавим, чемпионат Европы – 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

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