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​Хёйлунн: «Поведение игрока Сан-Марино, когда он пытался нанести мне травму, было неприемлемым»

18 Октября 2023 • 14:59 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмус Хёйлунн сделал публикацию в социальных сетях.

«Мы работаем так много каждый день, чтобы быть лучшей версией себя и поддерживать форму для большого числа игр. Поведение игрока Сан-Марино, когда он пытался нанести мне травму, было неприемлемым!» - написал Хёйлунн.

Напомним, что сборная Дании обыграла Сан-Марино на выезде со счётом 2:1. Это можно считать сенсацией, ведь санмаринцы очень редко забивают и, как правило, проигрывают крупно.

Стоит сказать, что за «Манчестер Юнайтед» Хёйлунн играет с сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Дании Расмус Хёйлунн
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