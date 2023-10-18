Девять сборных уже вышли на Евро-2024

Октябрьская пауза на матчи национальных сборных в Европе завершилась. Во вторник вечером была разыграна очередная путёвка на Евро-2024. Её завоевала сборная Англии, которая обыграла Италию на своём поле со счётом 3:1.

Таким образом, известны уже девять сборных, которые следующим летом выступят на континентальном футбольном форуме. На Евро-2024 пробились Германия (хозяин турнира), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия и Англия.

В ноябре будут разыграны ещё 12 билетов на чемпионат Европы. Оставшиеся три путёвки найдут своих обладателей весной в стыковых матчах.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.