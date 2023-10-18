​Магуайр упрекнул фанатов сборной Англии

Полузащитник Джордан Хендерсон столкнулся с критикой в Англии из-за своего решения переехать в Саудовскую Аравию в летнее трансферное окно. Во вторник футболиста даже освистывали во время отборочного матча против Италии. Защитник «трёх львов» Гарри Магуайр упрекнул фанатов, встав на защиту Хендерсона.

«Настоящие болельщики сборной Англии не освистывают игроков», - слова Магуайра приводятся на сайте BBC.

Напомним, что сборная Англии обыграла Италию со счётом 3:1 и обеспечила себе место на чемпионате Европы. Турнир пройдёт в Германии в июне-июле 2024 года.