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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду – лучший бомбардир 2023 года: он опередил Месси, Мбаппе и Холанна

18 Октября 2023 • 15:00 Комментировать (1)

38-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду помог национальной команде выйти на чемпионат Европы–2024 и стал лучшим бомбардиром 2023 года.

Улётная статистика

Сборная Португалии вместе с лидером в лице Роналду здорово провела предпоследний раунд отборочного цикла на Евро - 2024. 16 и 19 ноября команда сыграет против Лихтенштейна и Исландии соответственно. Что касается предпоследней пары игр, то Португалия одолела Словакию со счётом 3:2 и Боснию и Герцеговину вообще 5:0.

13 октября португальцы в проливной дождь смогли без особых проблем победить Словакию. Но важен фактор Криштиану: 38-летний форвард снова показал класс и доказал хейтерам, что его рано списывать со счетов. Капитан провёл на поле все 90 минут и отметился дублем.

При этом Криштиану нанёс два удара, и оба стали голевыми (100%), попытался применить дриблинг три раза, и только один стал успешным. Роналду в этой встрече отдал 26 точных пасов из 31 (84%) и заставил два раза сфолить соперника на нём.

16 октября Португалия отправилась в гости в Боснию и Герцеговину, где не оставила шансов сопернику, сокрушив его со счётом 5:0. Снова дубль Роналду и не засчитанный гол после просмотра VAR. В этом матче 38-летний футболист стал лучшим, получив оценку 8,4.

Так как игра была сделана в первом тайме, Криштиану ушёл с поля на 66-й минуте. За час с небольшим Криштиану забил два мяча, отдал 22 точных паса из 23 и заставил соперников фолить на себе трижды.

Мотивация забить 1000 голов в карьере

Роналду 38 лет, казалось бы, что у футболиста, который выиграл всё, что можно было, не может быть мотивации. Однако Криштиану замахнулся на отметку в 1000 голов в карьере, а также нацелился принять участие в последнем для себя чемпионате мира 2026 года. На этот момент Роналду исполнится уже 42 года, но его амбиции не сможет остановить даже возраст. Ведь сам Криштиану заявлял, что будет играть в футбол, пока ноги не скажут, что пора завязывать.

Снова может поспорить за лидерство в инфополе  

Переход Роналду в «Аль-Наср» определённо пошёл на пользу португальцу. Ведь это он открыл путь на Восток, и только после его перехода Саудовская Аравия смогла переманивать к себе почти всех топов мирового футбола: Бензема, Канте, Мане, Малком, Неймар – и на этом список не ограничивается, он, наоборот, будет только расти.

После удачных матчей за «Аль-Наср» Роналду всё-таки склонил в свою сторону чашу весов в инфополе, а всё благодаря выступлениям и старанию футболиста. Его выступления в Саудовской Аравии заслуживают уважения, так как именно португалец, можно сказать, станет амбассадором Саудовской Аравии на чемпионате мира 2030 года.

Значимость Роналду на первых полосах авторитетных изданий приносит уверенность игроку на поле и за пределами его, потому как португалец понимает, что должен где-то учить молодых игроков, чтобы оставить после себя след.

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Кого обогнал по голам в 2023 году

Может, Роналду уже не «машина», но старание и упорство Криштиану сделали своё дело. Нападающий в этом году обогнал новых кумиров молодёжи Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе. За календарный год Роналду забил больше голов, чем эти игроки и Лионель Месси. Сравнивать игроков в данном материале никто не будет, а статистика предоставляется:

Роналду – 40 голов

Холанн – 39 голов

Месси – 38 голов

Мбаппе – 29 голов 
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Октября 2023 в 15:27
ай.. гений лет не имеет он преодолевает всё что останавливает обыкновенные умы.. ларошфуко.. хе..
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