​«Хотели разрушить мою карьеру»: Форвард «Манчестер Юнайтед» обвинил игроков Сан-Марино

Во вторник вечером сборная Сан-Марино сотворила сенсацию, забив гол в ворота Дании. Более того, санмаринцы избежали крупного поражения, что уже редкость. После финального свистка на табло горел счёт 1:2.

Расмус Хёйлунн, автор одного из голов сборной Дании, после игры обрушился с критикой на соперников.

«Последний эпизод не имел никакого отношения к футболу. Колено в спину – это должна быть красная карточка. Я считаю, что это было неуважение – они бьют и рвут. Они начали так делать с самого начала и продолжали, потому что им нечего терять. Должно быть, они думали: «Ну ладно, мы хоть попытаемся разрушить его карьеру», - сказал Хёйлунн TV2.

На клубном уровне Расмус Хёлунн представляет «Манчестер Юнайтед».