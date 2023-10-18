Кейн побил рекорд Чарльтона в сборной Англии

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн отметился двумя забитыми мячами в поединке против Италии в рамках квалификации чемпионата Европы – 2024. Благодаря этому нападающий установил новый рекорд результативности.

Гарри довел число своих голов за национальную команду на «Уэмбли» до 24-х. Ранее рекордсменом по голам на этой арене являлся легендарный нападающий Бобби Чарльтон, в активе которого 23 результативных выстрела.

Сборная Англии отпраздновала волевую победу над «скуадрой адзуррой» со счетом 3:1. Подопечные Гарета Саутгейта досрочно квалифицировались на чемпионат Европы.

Кейн прокомментировал победу над Италией