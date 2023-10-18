Скамакка — о Спаллетти: «Это выдающийся тренер, следуя за которым, мы добьёмся больших успехов»

Нападающий «Аталанты» и сборной Италии Джанлука Скамакка после поражения от Англии (1:3) в матче отборочного этапа к чемпионату Европы 2024 года высказался о главном тренере национальной команды Лучано Спаллетти.

«Спаллетти хорошо организовывает нас, мотивирует и прививает правильный менталитет. Это выдающийся тренер, и следуя за ним, мы добьёмся больших успехов», — цитирует Скамакку RAI Sport.

Напомним, Спаллетти возглавляет сборную Италии с сентября нынешнего года. В прошлом сезоне он работал в «Наполи», вместе с которым сумел выиграть Серию А.

После шести проведённых матчей в текущем отборочном цикле итальянцы занимают третье место в турнирной таблице группы C, отставая от второй Украины на три очка. При этом Скуадра адзурра провела на одну игру меньше.