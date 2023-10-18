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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ачерби: «Италия обязана выйти на Евро после пропуска чемпионата мира»

18 Октября 2023 • 11:12 Комментировать

Защитник национальной команды Италии Франческо Ачерби пообщался с представителями СМИ после поединка против сборной Англии в рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. «Скуадра адзурра» потерпела поражение со счетом 1:3.

«После пропуска чемпионата мира мы обязаны выйти на Евро. Даже не хочу думать о другом исходе. Нам нужно победить Северную Македонию, другого выбора нет», - рассказал футболист в разговоре с журналистом Sky Sport Italia.

В настоящий момент Италия занимает лишь третье место в своей отборочной группе, отставая от идущей второй Украины на три очка. Но у «скуадры адзурры» есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Франческо Ачерби
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