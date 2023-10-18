Ачерби: «Италия обязана выйти на Евро после пропуска чемпионата мира»

Защитник национальной команды Италии Франческо Ачерби пообщался с представителями СМИ после поединка против сборной Англии в рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. «Скуадра адзурра» потерпела поражение со счетом 1:3.

«После пропуска чемпионата мира мы обязаны выйти на Евро. Даже не хочу думать о другом исходе. Нам нужно победить Северную Македонию, другого выбора нет», - рассказал футболист в разговоре с журналистом Sky Sport Italia.

В настоящий момент Италия занимает лишь третье место в своей отборочной группе, отставая от идущей второй Украины на три очка. Но у «скуадры адзурры» есть игра в запасе.