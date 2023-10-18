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Чемпионат Европы по футболу 2024

Зинченко отреагировал на гол Мудрика за сборную Украины

18 Октября 2023 • 11:07 Комментировать

Лидер сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на дебютный гол полузащитника Михаила Мудрика в поединке отборочного этапа чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Мальты (3:1).

«Поздравляю Мудрика с голом. Это важный гол для команды, он успокоил. Надеюсь, что он так и продолжит, но только за сборную», - передает слова Александра «Трибуна».

Стоит отметить, что оба игрока выступают за топ-команды Английской премьер-лиги. Мудрик защищает цвета «Челси», а Зинченко – «Арсенала».

Следующий матч в отборочном раунде Украина проведет против Италии. Встреча состоится 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Зинченко Михаил Мудрик
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