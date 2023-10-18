Беллингем высказался о победе над Италией

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился мнением о домашней победе над Италией в матче отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Британцы выиграли со счетом 3:1.

«С каждым матчем я становлюсь только лучше. Это был отличный вечер для нас. Сборная Англии следует в правильном направлении, эта победа для нас очень важна. Я испытываю удовольствие от футбола. Сейчас мне дают свободу в том, чтобы я мог играть так, как хочу», - передает слова хавбека Mirror.

По итогам прошедшего матча 20-летний полузащитник был признан лучшим игроком встречи. Сборная Англии досрочно завоевала путевку на чемпионат Европы.