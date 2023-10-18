Беллингем девятый раз в сезоне стал лучшим игроком матча

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем принял участие во вчерашнем матче отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Италии. По итогам встречи 20-летний хавбек был признан лучшим игроком поединка.

Примечательно, что это уже девятая подобная награда для полузащитника в нынешнем сезоне.

Беллингем пополнил ряды «Реала» в летнее трансферное окно, перебравшись из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Джуд подписал с «королевским» клубом долгосрочное трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в десяти матчах за «сливочных», отметившись десятью голами и тремя ассистами.