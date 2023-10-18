Скамакка подвёл итоги матча Англия - Италия

Нападающий сборной Италии Джанлука Скамакка прокомментировал поражение от Англии в поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Очень жаль, ведь мы верили в себя и много работали. Покидаем «Уэмбли» в расстроенных чувствах. Мы огорчены, ведь действительно очень хорошо играли и точно не заслужили такого результата. Это была равная игра. Но на таком высоком уровне ты расплачиваешься за каждую свою оплошность», - передает слова форварда Sky Sport Italia.

Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Лондоне и завершился поражением сборной Италии со счетом 1:3.