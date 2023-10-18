Кейн прокомментировал победу над Италией

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн дал комментарий после матча со сборной Италии в рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Мы должны насладиться этим результатом. Это было отличное выступление всей команды, даже когда уступали в счете, не было и намека на панику. Наша команда сохраняла спокойствие и продолжала делать то, что делала на протяжении всего матча. И мы были вознаграждены за это», - передает слова нападающего BBC.

Поединок сборных Англии и Италии состоялся на стадионе «Уэмбли» и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Подопечные Гарета Саутгейта досрочно квалифицировались на Евро.