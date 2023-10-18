Саутгейт высказался о победе Англии над Италией

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт пообщался с представителями СМИ после поединка против Италии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024.

«Нам нужно находиться в числе сеяных команд. Мы намерены выиграть две следующие игры. Хотим держать все под контролем. Наша команда способна добиться многого. У нас одна из самых тяжелых отборочных групп. И мы выступаем в ней достаточно хорошо», - передает слова специалиста BBC.

Напомним, что поединок сборных Англии и Италии состоялся на стадионе «Уэмбли». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Британцы досрочно квалифицировались на ЧЕ-2024.