Спаллетти прокомментировал поражение Италии от Англии

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти высказался касательно гостевого поражения от Англии в поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Мы играли с правильным настроем. Счет на табло оказывал на нас дополнительное давление. В целом сборная Италии провела хорошую игру, какие-то вещи в нашем исполнении были на высоком уровне. Однако мы позволили сопернику то, чего нельзя позволять такой команде, как сборная Англии, ведь они непременно воспользуются этим», - передает слова специалиста Rai Sport.

Напомним, что матч на «Уэмбли» завершился поражением Италии со счетом 1:3.