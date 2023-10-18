​Италия проиграла в выездном квалификационном матче чемпионата Европы впервые с 2006 года

Сборная Италии неудачно вернулась в Лондон - она потерпела поражение со счетом 1:3 от «родоначальников футбола» англичан. Подопечным Лучано Спаллетти удалось выйти вперед, но затем они пропустили три мяча.

Как оказалось, это было первое поражение итальянцев в выездном матче квалификационного раунда чемпионата Европы с далекого 2006 года, когда итальянцы в качестве чемпионов мира проиграли сборной Франции. После этого у «скуадры адзурры» было двадцать два беспроигрышных результата кряду - семнадцать побед и пять ничьих.

В следующем своем матче сборная Италии сыграет со сборной Северной Македонии.