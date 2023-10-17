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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мудрик впервые отличился за сборную Украины

17 Октября 2023 • 23:56 Комментировать
Мальта
1:3
Украина

Завершился матч группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Мальты и Украины. Волевую победу со счётом 3:1 одержали подопечные Сергея Реброва.

На 85-й минуте нападающий лондонского «Челси» Михаил Мудрик установил окончательный счёт на табло. Таким образом, 22-летний футболист впервые отличился за национальную команду. Для этого ему понадобилось провести 15 матчей.

Напомним, что Мудрик дебютировал за национальную сборную Украины летом прошлого года.

Сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице группы С, опережая сборную Италии на три балла, но при этом имея на одну игру в активе больше. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Михаил Мудрик
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