Мудрик впервые отличился за сборную Украины

Завершился матч группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Мальты и Украины. Волевую победу со счётом 3:1 одержали подопечные Сергея Реброва.

На 85-й минуте нападающий лондонского «Челси» Михаил Мудрик установил окончательный счёт на табло. Таким образом, 22-летний футболист впервые отличился за национальную команду. Для этого ему понадобилось провести 15 матчей.

Напомним, что Мудрик дебютировал за национальную сборную Украины летом прошлого года.

Сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице группы С, опережая сборную Италии на три балла, но при этом имея на одну игру в активе больше.